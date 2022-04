Serie A, oggi 3 partite. Ora Spezia-Venezia: il risultato è 0-0. LIVE

Il campionato riparte dal Picco, dove la squadra di Thiago Motta sta sfidando quella di Zanetti. Alle 18 all’Olimpico va in scena Lazio-Sassuolo. Alle 20.45 chiude il sabato della 31esima giornata Salernitana-Torino, in diretta su Sky. Da oggi tutti i capitani scendono in campo con al braccio la fascia con la scritta “Peace”

Dopo la sosta per le nazionali, durante la quale l’Italia non è riuscita a qualificarsi per il prossimo Mondiale in Qatar, riparte il campionato di Serie A. Il sabato della 31esima giornata prevede tre partite. Si comincia con Spezia-Venezia alle 15 al Picco. Alle 18 va in scena all’Olimpico Lazio-Sassuolo. Chiude Salernitana-Torino alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Da oggi i capitani di tutte le squadre scendono in campo con al braccio la fascia con la scritta “Peace” (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).