Serie A, Fiorentina-Empoli 0-0. LIVE

In questa domenica di campionato il primo match è quello iniziato alle 12.30 tra Fiorentina ed Empoli (diretta su Sky Sport alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD). Alle 15 Atalanta-Napoli e Udinese-Cagliari, mentre alle 18 è la volta di Sampdoria-Roma. In serata, alle 20.45, la sfida tra Juventus e Inter (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).