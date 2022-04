MotoGp, Gp Argentina: vince Espargaró su Aprilia, poi Martin su Ducati

Prima storica vittoria per l'Aprilia in MotoGp. A Termas de Rio Hondo dominio dei piloti spagnoli e delle moto italiane. Al terzo e quarto posto altri due piloti spagnoli: Alex Rins e Joan Mir, entrambi su Suzuki. Quinto, e migliore degli italiani, Francesco Bagnaia

Prima storica vittoria per l'Aprilia in MotoGp: è arrivata a Termas de Rio Hondo, nel Gp d’Argentina, e porta la firma di Aleix Espargaró. Un Gran premio che ha visto il dominio dei piloti spagnoli e delle moto italiane. Al secondo posto, infatti, è arrivato Jorge Martin su Ducati. Al terzo e quarto posto altri due piloti spagnoli: Alex Rins e Joan Mir, entrambi su Suzuki. Quinto, e migliori degli italiani, Francesco Bagnaia (Ducati).

Vince Aleix Espargaró, la festa Aprilia

leggi anche

MotoGP Argentina: pole ad Aleix Espargaro , Marini in terza posizione

Per Aleix Espargaró è il primo successo assoluto in carriera e in MotoGp. Il pilota spagnolo chiude un weekend perfetto, dopo la pole position conquistata sabato beffando il connazionale Jorge Martin dopo un duello fino all'ultimo giro. Successo storico anche per l'Aprilia, che ottiene la prima vittoria in classe regina. "Vittoria arrivata prima del previsto. Sono contento per tutti, è bellissimo", ha detto Massimo Rivola.