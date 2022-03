MotoGp Indonesia: vince Oliveira, secondo Quartararo. HIGHLIGHTS

Gara partita in ritardo a causa del maltempo e ridotta a 20 giri. Terza la Ducati del team Pramac di Zarco, quarta la Rossa ufficiale di Miller. Bastanini arriva 11° e resta leader del Mondiale. Grande recupero di Morbidelli: partito 15°, chiude 7°. Assente Marquez dopo una violenta caduta nel warm-up che gli ha causato una commozione cerebrale. In Moto2 Vietti arriva secondo, in Moto3 vince il romano Dennis Foggia

Il portoghese Miguel Oliveira (KTM) ha vinto il Gp di Indonesia, classe MotoGp, seconda prova del Mondiale 2022. Secondo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha), terzo Johann Zarco (Ducati), quarto Miller (Ducati). Migliore dei piloti italiani Franco Morbidelli (Yamaha), partito 15° e arrivato settimo dopo un gran recupero. Bastianini termina 11° e resta leader del Mondiale con 3 punti di vantaggio su Brad Binder e cinque su Quartararo. La partenza del Gp, prevista per le 8:00 italiane, è stata ritardata alle 9:15 a causa della pioggia e la gara è stata solo su 20 giri, invece dei 27 in programma.

Oliveira: "Avevo promesso ai miei figli che sarei tornato con un trofeo"

"Dal punto di vista emotivo è stato come salire su un ottovolante, ho seguito Miller per qualche giro, poi ho capito che potevo andare veloce - ha detto Oliveira dopo la gara - Dopo averlo superato, mi sono reso conto che potevo vincere la gara. Questa vittoria mi tocca particolarmente perché avevo promesso ai miei figli che sarei ritornato dall'Indonesia con un trofeo".

Marquez non gareggia, commozione cerebrale dopo una caduta

Non c’era lo spagnolo Marc Marquez, dopo che gli esami hanno rivelato una commozione cerebrale causata da una violenta caduta nel warm-up, poche ore prima della gara. "Marc Marquez è stato dichiarato non idoneo dopo gli esami all'ospedale locale, dal personale di circuito e dai medici", ha scritto su Twitter la Honda. Marquez è caduto alla curva 7 del circuito di Mandalika, dopo aver perso il controllo del posteriore della sua moto a circa 180 km/h. Si è alzato da solo, ma è parso molto stordito. È stato quindi trasportato in elicottero in un ospedale dell'isola di Lombok, dove si trova il circuito, per ulteriori esami. "È stato un grosso incidente, una commozione cerebrale importante, quindi con questo tipo di incidenti ci vuole tempo per riprendersi - ha poi spiegato Alberto Puig, direttore sportivo della Honda - Vedremo l'evoluzione nelle prossime 24 ore", ha proseguito, spiegando che il pilota non ha nulla di rotto ma che bisognava essere "molto cauti quando si ha un colpo alla testa".