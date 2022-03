MotoGp in Qatar, trionfa Enea Bastianini su Ducati Gresini. VIDEO

Il pilota riminese conquista il suo primo successo all'apertura del motomondiale 2022, disputata sul circuito di Losail. Secondo il sudafricano Brad Binder (Ktm), terzo lo spagnolo Pol Espargaro (Honda). "E' un'emozione incredibile", ha detto. Vittorie italiane anche con Andrea Migno in Moto3 a Celestino Vietti in Moto2

Si tinge di azzurro il circuito di Losail in Qatar con un triplice successo degli italiani nella gara di esordio del motomondiale 2022. Enea Bastianini su Ducati Gresini ha vinto nella classe MotoGp, Andrea Migno in Moto3 a Celestino Vietti in Moto2