MotoGP Argentina: pole ad Aleix Espargaro , Marini in terza posizione

Aleix Espargaro si prende la pole position nel GP di Argentina a Termas de Rio Hondo. Super tempo dello spagnolo in 1.37.688, che gli permette di diventare il primo pilota della MotoGP ad ottenere tre pole con tre moto diverse. Prima con la Yamaha, poi con la Suzuki ed ora con l'Aprilia. Risultato storico per il team italiano, che torna davanti a tutti dopo oltre 20 anni. Altre moto italiane, le Ducati, completano la prima fila con Jorge Martin e un sorprendente Luca Marini, alla sua seconda prima fila della carriera dopo l'Emilia Romagna lo scorso anno.

Tredicesimo Bastianini

Solo tredicesimo il leader del mondiale Enea Bastianini, in difficoltà così come tutti gli altri italiani, in particolare Pecco Bagnaia che non riesce a piazzare la sua Ducati oltre la 14esima casella. Alle sue spalle Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha ufficiale.