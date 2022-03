1/5 ©IPA/Fotogramma

Seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula Uno a Jeddah, Arabia Saudita. In pole la Red Bull di Perez (in foto, al termine delle qualifiche di ieri), seguita dalle Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarto posto per Verstappen (Red Bull), quinto per la Alpine di Ocon. La gara, al via alle 19, è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUARDA IL VIDEO: Jeddah, in fiamme deposito petrolifero durante circuito F1