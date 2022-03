Missili dallo Yemen, maxi incendio a Jeddah alla vigilia della F1

L'esplosione è avvenuta in un sito petrolifero della Aramco a circa 20 chilometri dal circuito. I ribelli Houthi dello Yemen rivendicano l'attacco

Un maxi incendio è scoppiato in un sito petrolifero della Aramco a Jeddah, in Arabia Saudita, dove nel fine settimana si terrà il Gran Premio di Formula 1 (LA DOPPIETTA FERRARI - LA GARA PRECEDENTE). L'esplosione è avvenuta a circa 20 chilometri dal circuito. Come denunciato dalla coalizione militare a guida saudita, la causa è un attacco missilistico da parte dei ribelli Huthi dello Yemen, che lo hanno rivendicato.