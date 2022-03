Guerra Ucraina, leader Arabia-Emirati rifiutano telefonata Biden

Mentre proseguono gli sforzi diplomatici fermare la guerra in Ucraina e sostenere Kiev, sembra in salita il tentativo da parte degli Stati Uniti di coinvolgere i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati Arabi per costruire una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Secondo il Wall Street Journal , il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Joe Biden nelle ultime settimane ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG - GLI AGGIORNAMENTI ).

Lo stop all’import degli Usa

Ieri Biden ha annunciato un ordine esecutivo che vieta l'import in Usa di petrolio, gas e carbone russi, oltre a nuovi investimenti americani diretti o indiretti nel settore energetico di Mosca. E per far fronte al calo del petrolio russo sul mercato mondiale, il presidente confida non solo nell'aumento della produzione interna americana ma anche in altri Paesi alleati come l'Arabia Saudita e ostili come Iran (con cui sta negoziando l'accordo nucleare) e Venezuela. Fatih Birol, numero uno dell’Agenzia Internazionale per l'Energia, in un'intervista al Financial Times ha criticato l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti per il loro rifiuto di pompare più petrolio: "L'Arabia Saudita, gli Emirati e diversi produttori del Medio Oriente hanno una significativa capacità produttiva e mi sarei aspettato messaggi di confronto per il mercato petrolifero all'ultima riunione dell'Opec, che è stata deludente".