Serie A, oggi 3 partite. In corso Salernitana-Bologna: 0-0. LIVE

La 27esima giornata prosegue oggi con tre match, dopo i pareggi di ieri in Milan-Udinese e Genoa-Inter. Si parte con la sfida dell'Arechi, in corso ora. Poi alle 18.05 Empoli-Juventus e alle 20.50 Sassuolo-Fiorentina. Calcio d'inizio con 5 minuti di ritardo come segnale contro la guerra in Ucraina