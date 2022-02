Europa League, l'Atalanta pesca il Bayer Leverkusen agli ottavi

Sport

Dopo che il sorteggio a Nyon si era già concluso, l'Uefa ha annunciato la ripetizione per un errore tecnico. I nerazzurri che avevano preso in prima battuta l'Ajax trovano i Reds, i bianconeri che avevano pescato lo Sporting Lisbona giocheranno col Villarreal. Negli accoppiamenti dei playoff di Europa League, l'Atalanta pesca l'Olympiacos, il Napoli se la vedrà contro il Barcellona, la Lazio con il Porto. Infine spazio ai sorteggi di Conference League, dove la Roma è già qualificata agli ottavi

Clamoroso a Nyon , quartier generale della Uefa in Svizzera, dove si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League . Durante le fasi di estrazione delle palline con i nomi delle squadre, si è verificato un errore (è stata accoppiata Man Utd-Villarreal, impossibile per le regole in quanto si erano già sfidate nel girone). Solo a sorteggio finito e dopo il reclamo di alcune società, l'Uefa ha rifatto tutto da capo: Inter e Juventus affronteranno Liverpool e Villarreal

L’andata degli ottavi si disputerà tra il 15 e il 22 febbraio, mentre il ritorno tra l'8 e il 16 marzo. La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore