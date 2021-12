F1, Mazepin positivo al Covid: per lui niente Gp di Abu Dhabi

Il pilota russo non parteciperà all’ultima prova del Mondiale di Formula 1. Ad annunciarlo il suo team: Nikita sta bene ed è asintomatico. Al via alle 14 la sfida decisiva tra Hamilton e Verstappen per diventare campione del mondo

Nikita Mazepin ha il covid e dunque non parteciperà al Gp di Abu Dhabi , ultima prova del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Yas Marina. Ad annunciarlo il suo team, la Haas.

L’annuncio

"Il team si rammarica di annunciare che Nikita non sarà in grado di partecipare alla gara. Nikita sta fisicamente bene, essendo asintomatico, ma ora si auto-isolerà e aderirà alle linee guida delle autorità sanitarie competenti, con la sicurezza che è la priorità assoluta per tutte le parti interessate”. L'Uralkali Haas F1 Team augura a Nikita ogni bene e non vediamo l'ora che torni in pista all'inizio del 2022 per i test pre-stagionali" . Questo il comunicato della sua scuderia che sottolinea che poiché Mazepin si era già qualificato per l'evento, Haas non è in grado di sostituirlo per la gara, il che significa che Mick Schumacher sarà l'unico pilota a rappresentare il team.

Il pilota sarebbe partito dall'ultima posizione in griglia di partenza. Ricordiamo che Mazepin è il secondo pilota di Formula 1 ad essere risultato positivo al Covid-19 in questa stagione. Kimi Raikkonen era risultato positivo durante il weekend del Gran Premio d'Olanda, e di conseguenza non aveva potuto prendere parte alle qualifiche e alla gara.