Formula 1, l'appello dei piloti su YouTube: "Vaccinatevi". VIDEO

Lewis Hamilton e Max Verstappen insieme in un video per promuovere le vaccinazioni contro il Covid. Con loro alcuni dei piloti più conosciuti della Formula 1. "Stiamo ritrovando la strada per tornare alle cose che amiamo, ma il Covid non è andato via", dice Hamilton, mentre l'appello di Verstappen è "per favore, fai la tua parte". Sebastian Vettel dice: "Fatti vaccinare, penso che sia la cosa sensata da fare". Nel video anche l'amministratore delegato del gruppo F1 Stefano Domenicali: "Ho fatto il mio richiamo. Fai la tua parte per favore".