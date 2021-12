1/17

Con il recupero del match tra Atalanta e Villarreal (dopo il rinvio per neve dell’8 dicembre) si è completato il quadro delle 16 squadre che si sono qualificate agli ottavi di Champions League. Lunedì 13 si svolgerà il sorteggio per gli accoppiamenti della prossima fase. Le italiane ancora in corsa sono la Juventus e l’Inter. Ecco tutti i club che hanno superato i gironi

GUARDA IL VIDEO: Champions League, Juventus-Malmoe 1-0: gol e highlights