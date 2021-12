Champions League, si recupera Atalanta-Villarreal: 0-0. LIVE

Dopo il rinvio per neve di ieri, la situazione a Bergamo è migliorata e il match è in corso al Gewiss Stadium. Gli uomini di Gasperini si giocano il passaggio agli ottavi: devono vincere, altrimenti andranno in Europa League. In attacco Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata

Al Gewiss Stadium è in corso Atalanta-Villarreal, partita rinviata ieri a causa delle nevicata su Bergamo. Per gli uomini di Gasperini c’è in ballo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: devono vincere, altrimenti andranno in Europa League. In attacco c’è Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata. Tutti i clienti Sky Q che sono abbonati ad Amazon Prime possono vedere la gara in esclusiva su Prime Video senza uscire da Sky Q, attraverso l'App Prime Video di Amazon (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).