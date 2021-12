Champions, Real Madrid-Inter e Milan-Liverpool: formazioni ufficiali

I nerazzurri hanno la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, ma al Bernabeu si giocano la possibilità di chiudere al primo posto il girone D (diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253). I rossoneri invece devono battere il Liverpool e sperare in un risultato favorevole dall'Estádio do Dragão, dove il Porto sfida l’Atletico Madrid nell’altra gara del girone B (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Inter e Milan impegnate in Champions League questa sera, alle 21. I nerazzurri hanno la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, ma al Bernabeu contro il Real Madrid si giocano la possibilità di chiudere al primo posto il girone D (diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253). I rossoneri invece devono battere il Liverpool e sperare in un risultato favorevole dall'Estádio do Dragão, dove il Porto sfida l’Atletico Madrid nell’altra gara del girone B (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252).