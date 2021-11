Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia e Fiorentina-Samp: le formazioni

La quindicesima giornata si apre oggi con 4 anticipi. A Bergamo Gasperini sceglie Muriel e Ilicic in avanti, Zanetti punta sulla coppia d'attacco Henry-Johnsen: partita in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per la sfida a Firenze, Italiano schiera il tridente Callejon-Vlahovic-Sottil, D’Aversa risponde con Gabbiadini-Caputo. Alle 20.45 Salernitana-Juventus e Verona-Cagliari