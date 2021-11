Serie A, Udinese-Genoa 0-0. Alle 15 c’è il Milan, stasera Napoli-Lazio

Prosegue oggi la quattordicesima giornata di Serie A. Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato , cinque le partite in calendario: alle 12.30 si è giocata Udinese-Genoa, finita 0-0, alle 15 in campo Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna, alle 18 Roma-Torino, chiude Napoli-Lazio alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

Udinese-Genoa 0-0

Alla Dacia Arena partita con qualche buona occasione da entrambe le parti, ma senza gol. Il Genoa prova a sbloccarla subito con Badelj, l’Udinese risponde con il tentativo di Arslan. Dopo un quarto d’ora Pereyra deve lasciare il campo per infortunio. Poco prima dell’intervallo, Genoa vicina al vantaggio con Ekuban. Nella ripresa, palo di Beto su un tiro deviato da Cambiaso. Al 93’ l’Udinese trova il gol con Udogie, ma viene annullato per fuorigioco. La partita finisce 0-0. I friulani salgono a quota 15 in classifica, Shevchenko conquista il primo punto ma il Genoa resta terzultimo.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck (1'st Samardzic), Samir, Molina (10' st Perez), Arslan (10' st Makengo), Walace, Udogie, Pereyra (15' pt Pussetto), Deulofeu (35' st Success), Beto. All. Gotti



GENOA (3-5-2): Sirigu, Biraghi, Masiello, Vasquez, Sabelli (13' st Ghiglione), Sturaro (45'' st Traorè), Badelj (28' st Hernani), Rovella, Cambiaso, Bianchi (28' st Pandev), Ekuban. All. Shevchenko



Ammoniti: Vasquez, Sabelli, Molina, Makengo, Rovella per gioco falloso; Ghiglione e Pussetto per reciproche scorrettezze.