Serie A: due partite alle 15, poi Juve-Atalanta. Stasera gioca l’Inter

Dopo la parentesi infrasettimanale delle Coppe europee, torna la Serie A. La quattordicesima giornata si è aperta venerdì sera con il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Salernitana (GLI HIGHLIGHTS). Oggi sono invece in programma altre 4 partite. Si parte nel pomeriggio, alle 15, con Sampdoria-Verona e Empoli-Fiorentina. A seguire, alle 18 il big match di Torino tra Juventus e Atalanta. In serata, alle 20.45 l’Inter di Simone Inzaghi gioca a Venezia. Con una vittoria andrebbe momentaneamente a un punto dalla vetta della classifica, mettendo così pressione a Milan e Napoli, che scenderanno in campo domenica (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Empoli-Fiorentina (ore 15) vedi anche Fiorentina-Milan 4-3: video, gol e highlights della partita di Serie A Andreazzoli recupera Stojanovic e a centrocampo si rivede Zurkowski. Davanti spazio alla coppia Pinamonti-Cutrone con Di Francesco regista. Nella Fiorentina confermati davanti Vlahovic e Saponara mentre Callejon supera Nico Gonzalez nel ballottaggio per una maglia. In difesa rientrano dalla squalifica sia Martinez Quarta che Milenkovic. Entrambi partiranno dall’inizio. In porta Terracciano. Le formazioni ufficiali EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Di Francesco; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Sampdoria-Verona (ore 15) vedi anche Serie A, Torino batte Udinese. Il Verona supera l'Empoli. HIGHLIGHTS D’Aversa recupera Manolo Gabbiadini, che parte dalla panchina. Yoshida ha smaltito il problema al ginocchio ma non viene rischiato al centro della difesa. Conferma per la coppia Caputo-Quagliarella. Nel Verona, recupera Ilic e gioca. Si ferma Kalinic per un infortunio. A sinistra rientra dall’inizio Lazovic mentre Casale scala in difesa. Le formazioni ufficiali SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Caputo. All. D'Aversa

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

Juventus-Atalanta (ore 18) leggi anche Violenza sulle donne, Juventus colora d'arancione seggiolini Stadium Allegri sembra intenzionato a schierare Dybala dal primo minuto. Anche Chiellini è pronto a riprendersi un posto in difesa ma è in ballottaggio con De Ligt. A destra out Danilo, c’è Cuadrado terzino, mentre in mezzo al campo Bentancur se la gioca con McKennie. Nell’Atalanta, Gasperini non convoca ancora Gosens, quasi pronto dopo l’infortunio. Tra i convocati c’è invece Hateboer che partirà in panchina. Sembra recuperato Zappacosta e dovrebbe giocare. Davanti è ballottaggio tra Malinovskyi e Ilicic per affiancare Zapata. Le probabili formazioni JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini