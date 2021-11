Serie A, Torino batte Udinese. Il Verona supera l'Empoli. HIGHLIGHTS

La cronaca di Torino-Udinese

Granata in vantaggio all'8' grazie al gol di Brekalo con una conlusione dalla distanza su assist di Belotti. L'Udinese fatica in avanti e non impensierisce la retroguardia del Toro. Nella ripresa, la squadra di Juric raddoppia al 48': corner dalla sinistra, Belotti di testa colpisce il palo, ancora di testa Pobega la indirizza in rete, ma prima che la palla varchi la linea è Bremer a mettere in rete. Quando la partita sembra ormai in cassaforte per la squadra di casa, Forestieri la riapre con un gran calcio di punizione: è il minuto 77'. L'Udinese ci crede e costruisce due potenziali occasioni per il pari, ma Milinkovic-Savic chiude la porta prima su Pereyra e poi su Samardzic. Finisce 2-1.

Il tabellino di Torino-Udinese

Reti: 8' Brekalo, 48' Bremer, 77' Forestieri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (69' Zima), Bremer, Buongiorno; Aina (63' Singo), Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet (63' Linetty), Brekalo (82' Pjaca); Belotti (82' Zaza). All. Juric

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck (59' Arslan), Samir; Molina, Walace, Pereyra, Udogie (78' Soppy); Pussetto (59' Forestieri), Deulofeu (82' Samardzic); Beto. All. Gotti

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Ammoniti: Molina, Pereyra, Walace, Zaza