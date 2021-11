Champions League, Inter-Shakhtar Donetsk: le formazioni ufficiali

I nerazzurri a San Siro provano a strappare il pass per gli ottavi di finale. In difesa Ranocchia con Skriniar e Bastoni, in mezzo al campo Calhanoglu insieme a Barella e Brozovic, con Darmian e Perisic sulle fasce. Davanti spazio alla coppia titolare Lautaro-Dzeko. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252