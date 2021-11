Italia a caccia della qualificazione Mondiale contro Irlanda del Nord

Gli Azzurri, domani alle 20.45 al Windsor Park di Belfast, si giocano la qualificazione diretta - senza passare dagli spareggi - a Qatar 2022 nell'ultima e decisiva giornata del girone C. Mancini: “Facciamo la nostra partita e prendiamoci il Mondiale”. Ma la lista degli indisponibili si allunga. Per togliersi gli ultimi dubbi sulla formazione, il ct aspetta la rifinitura delle 19 Condividi

Domani, lunedì 15 novembre, l’Italia affronta l’Irlanda del Nord: al Windsor Park di Belfast, alle 20.45, gli Azzurri si giocano la qualificazione diretta - senza passare dagli spareggi - ai Mondiali di Qatar 2022 nell'ultima e decisiva giornata del girone C. Il ct Roberto Mancini rimane fiducioso, anche se la lista degli indisponibili si allunga. Per togliersi gli ultimi dubbi sulla formazione, comunque, l’allenatore aspetta la rifinitura delle 19.

Italia e Svizzera a pari punti leggi anche Mancini dopo pareggio tra Italia e Svizzera: “Al Mondiale ci andremo” L’Italia è in testa al girone C insieme alla Svizzera: gli Azzurri hanno il vantaggio della migliore differenza reti, con due gol in più, e per qualificarsi ai Mondiali devono mantenere questo vantaggio anche alla fine della partita contro l’Irlanda del Nord. Servirà, quindi, una vittoria larga e che la Svizzera non faccia meglio. Gli elvetici sono impegnati in casa contro la Bulgaria.

Tanti gli indisponibili vedi anche Italia-Svizzera 1-1, dal botta e risposta all'errore di Jorginho. FOTO "A Belfast facciamo la nostra partita e prendiamoci il Mondiale", ha detto Roberto Mancini. "Siamo arrabbiati dopo il pareggio con la Svizzera – ha aggiunto Donnarumma, a una tv brasiliana –. Per il gioco mostrato, meritiamo di andare al Mondiale. E per questo vogliamo riprenderci quel che abbiamo lasciato per strada lunedì, in Irlanda". Ma la lista degli indisponibili si è allungata nelle ultime ore. Rispetto alla lista di convocati del 5 novembre, sono 8 le defezioni: le ultime sono quelle di Sirigu, Bastoni, Calabria (out per infortunio) e Biraghi (per motivi personali), che si aggiungono a Chiellini, Immobile, Pellegrini e Zaniolo (già assenti con la Svizzera).

I dubbi di Mancini vedi anche Italia-Svizzera, Jorginho sbaglia un rigore al 90': finisce 1-1 La difesa, già priva di Chiellini sembra il reparto più in difficoltà. Mancini ha chiamato l'atalantino Zappacosta. I quattro impiegati all'Olimpico contro la Svizzera vanno verso la conferma. A centrocampo, invece, Tonali è in lizza per prendere il posto di Locatelli in una partita in cui l'Irlanda si chiuderà e bisognerà giocare molto col pallone tra i piedi. Barella e Jorginho, nonostante stanchezza e scorie da rigore, sono irrinunciabili. Le scelte più delicate sono in attacco, vista soprattutto la necessità di fare gol e le difficoltà al riguardo mostrate nelle ultime partite. L'alternativa è tra la fisicità di Belotti, che però non ha ancora ripreso tutta la forma dopo un mese di stop, e la brillantezza di Berardi.

Anche la Svizzera in difficoltà L’Italia giocherà, quindi, con un occhio alla Svizzera. Anche l’allenatore Yakin, per la partita di Lucerna contro la Bulgaria, ha i suoi problemi: la lista di infortunati e assenti è lunga e si aggiungono la squalifica di Akanji, colonna della difesa, e un problema muscolare per il torinista Rodriguez, che faticherà a recuperare. Ma la Svizzera per la goleada che le serve in chiave qualificazione ha l'arma dell'entusiasmo, quel che sembra mancare un po’ all'Italia di Mancini. E l’Irlanda del Nord non farà sconti. "Speriamo di proseguire lunedì la nostra serie positiva al Windsor Park e per questo contiamo sul boato del nostro pubblico", ha detto l'attaccante irlandese Magennis. "Recuperiamo le energie e trasformiamo la delusione in rabbia agonistica", ha replicato il capitano azzurro Leonardo Bonucci.