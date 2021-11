Italia-Svizzera 0-1, Widmer porta in vantaggio gli elvetici. DIRETTA

All'Olimpico la sfida chiave del Gruppo C per la qualificazione alla rassegna iridata che si disputerà l'anno prossimo. Mancini sceglie Belotti in attacco e Acerbi in difesa per sostituire gli assenti Immobile e Chiellini

Non definitiva per l'aritmetica, ma certamente decisiva. E' iniziata all'Olimpico di Roma Italia-Svizzera, risultato sullo 0-1, gol di Widmer all'11'. La sfida probabilmente decreterà la qualificata del Gruppo C ai Mondiali in Qatar del 2022. Gli azzurri e gli elvetici sono appaiati in classifica a 14 punti, quando oltre alla gara odierna manca l'ultimo turno. Lunedì 15, la squadra di Mancini affronterà in trasferta l'Irlanda del Nord e la formazione di Yakin se la vedrà in casa con la Bulgaria.