Mancini dopo pareggio tra Italia e Svizzera: “Al Mondiale ci andremo”

L’1-1 non consente agli Azzurri di staccare il pass per il Mondiale: ora bisogna vincere largamente in casa dell'Irlanda del Nord. Il ct: “Se giochiamo una bella partita e facciamo i gol che non abbiamo fatto stasera...”. Poi difende Jorginho, che ha sbagliato un rigore al ’90: “Chi tira può sbagliare”. Bonucci: “Faremo la partita che avremmo fatto anche vincendo stasera. È la nostra mentalità, giocare per vincere e andare al Mondiale”

L’1-1 di venerdì sera tra Italia e Svizzera non consente agli Azzurri di staccare il pass per il Mondiale: in classifica rimane tutto invariato e ora la squadra di Mancini deve vincere largamente in casa dell'Irlanda del Nord per scacciare gli spettri del 2017 (quando non si qualificò alla fase finale in Russia). Ma a fine partita, il ct della nostra nazionale non fa drammi: “Al Mondiale ci andremo”, dice (LE FOTO DEL MATCH).