L'Italia pareggia 1-1 con la Svizzera all'Olimpico e non riesce a chiudere la pratica della qualificazione ai Mondiali in Qatar. Anzi, in un certo senso, per gli azzurri le cose si complicano. Sarà decisivo l'ultimo turno di lunedì 15 novembre. La squadra di Mancini affronterà l'Irlanda del Nord a Belfast, Svizzera in casa contro la Bulgaria. Ecco il racconto per immagini della serata all'Olimpico

