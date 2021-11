Serie A, Spezia-Torino 0-0: LIVE. Alle 18 Juventus-Fiorentina

La cronaca di Spezia-Torino

La prima occasione è per lo Spezia all'11' con un sinistro di Verde che finisce fuori alla sinistra di Milinkovic-Savic. Al 20' granata vicinissimi al vantaggio. Cross dalla sinistra di Praet, Singo allunga e Belotti calcia sulla traversa. Dopo l'azione Orsato viene chiamato al Var per un possibile tocco di mano di Erlic, ma conferma la decisione di non concedere il rigore.