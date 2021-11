All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri sperano di replicare il successo dell’andata: con una vittoria potrebbero ipotecare il passaggio del turno. Allegri dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco Dybala-Morata. Al Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita in rimonta all'Old Trafford. Gasperini verso la conferma di quasi tutti gli 11 titolari schierati in quel match. La Juve è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, l’Atalanta su Sky Sport Action e Sky Sport 253

Juventus e Atalanta scendono in campo oggi, martedì 2 novembre, alle 21 per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri, all'Allianz Stadium di Torino, sfidano lo Zenit: all'andata avevano vinto 1-0 e con un altro successo possono ipotecare il passaggio del turno. Allegri dovrebbe puntare su Dybala-Morata come coppia d'attacco. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Al Gewiss Stadium di Bergamo, invece, l’Atalanta ospita il Manchester United di Cristiano Ronaldo: i nerazzurri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita in rimonta all'Old Trafford per 3-2 nella gara d'andata. Gasperini va verso la conferma di quasi tutti gli undici di partenza schierati due settimane fa. La partita è in diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253 (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).