Atalanta-Lazio, individuati autori del lancio di oggetti contro Reina

Sono stati individuati dalla Questura di Bergamo gli autori del lancio di oggetti dalla Curva Nord Pisani del Gewiss Stadium contro il portiere della Lazio Pepe Reina, colpito da una monetina nei minuti finali della partita di sabato contro l'Atalanta (HIGHLIGHTS). La società bergamasca, in una nota, spiega che "si attiverà affinché siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all'impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti”. Il club aveva già stigmatizzato l’accaduto tramite un comunicato: “I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l'Atalanta e Bergamo”.

In campo anche un accendino

A condannare duramente l’episodio è stata anche la moglie di Reina, Yolanda Ruiz, che ha definito quanto accaduto “semplicemente intollerabile: questo non è calcio”. Ruiz ha postato una foto in cui si vede il solco lasciato dalla monetina sulla testa del marito. In un’altra immagine, inoltre, si vedono i giocatori della Lazio mostrare all'arbitro Guida un accendino, anch’esso piovuto dalle gradinate dello stadio.