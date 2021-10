Hellas-Spezia 4-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Prima vittoria per Tudor sulla panchina veneta. Numerose le occasioni avute dai liguri, che però non riescono mai a superare Montipò. Quattro marcatori diversi per altrettanti reti segnate per gli scaligeri, che hanno ancora qualcosa da sistemare in difesa, ma che potranno giocarsela contro il Milan dopo la sosta

I primi 45 minuti ad altissimo ritmo, in cui lo Spezia ha sprecato tanto e l'Hellas ha segnato tre volte. Tutto facile poi nel secondo tempo, con la partita che finisce 4 a 0. Nella settima giornata di campionato, in contemporanea con Sampdoria-Udinese , tanti gol e porta inviolata per i veneti, che arrivano così a quattro risultati utili consecutivi. Abbandonata la zona più bassa della classifica, dopo la sosta per loro ci sarà la sfida contro il Milan . Per lo Spezia si tratta invece della terza sconfitta di fila, quinta dall'inizio del campionato, e attendono la Salernitana .

La cronaca della partita

Allo stadio Bentegodi, il primo tempo più equilibrato di come appare al tabellino. Rey Manaj, attaccante albanese ex Inter, ha avuto due limpide occasioni da gol in rapida successione. Appena dopo il 2 a 0 firmato Faraoni, un colpo di testa del numero nove dello Spezia si stampa sulla traversa, e lo stesso Manaj sulla ribattuta non centra la porta con Montipò ancora intento a rialzarsi. In forma smagliante, invece, Simeone e Caprari: i due si intendono e segnano di testa e dal limite dell’area. Nonostante le occasioni che non mancano, i liguri non trovano mai la porta. Il 4 a 0 lo fa Bessa poco prima di lasciare il posto a Kalinic. Spezia che chiude in 10 per l'espulsione di Bastoni.