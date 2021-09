Salernitana, Ribery si presenta all’Arechi: “Ci possiamo salvare”

Accolto all'aeroporto di Napoli da un gruppo di tifosi e poi dai 13mila sulle tribune dello stadio. Il contratto è per una stagione, ma si rinnoverà in caso di permanenza in Serie A. Il campione francese vestià la maglia numero 7

Il calciomercato è in grado di regalare emozioni forti anche dopo la sua chiusura. Le grandi società si sono sfidate per l'intera estate a colpi di milioni e tutte puntano allo stesso obiettivo: la vittoria del campionato. È, però, negli affari a "parametro zero" e nelle realtà di provincia, quelle supportate solo dai tifosi del posto, che a volte ci si imbatte nei sentimenti più travolgenti.

Alcuni giuravano di averlo visto atterrare in mattinata all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, scortato dall’amministratore unico della società il generale Marchetti. Tutti gli altri, invece, cominciavano a dubitare di quelle parole. Soprattutto quando, seduti tra i 13 mila presenti allo stadio Arechi per la presentazione della squadra, non lo vedevano arrivare. Dalle ore 16 del 6 settembre tutti gli atleti avevano attraversato il serpentone (l’ingresso tra la curva Sud e la tribuna) seguiti poi dall’intero staff tecnico. E poi, proprio quando la disillusione stava cominciando a prendere il controllo degli animi dei tifosi, ecco che parte “Go West” dei Pet Shop Boys. I tifosi granata amano quella canzone, simbolo della promozione in Serie B del 1993/1994. Ed eccolo: Franck Ribery con la maglia della Salernitana numero 7.

Un altro obiettivo da raggiungere

Francese, 38 anni, una Champions League e nove campionati tedeschi che svettano in un ricco palmares internazionale. “FR7”, come già soprannominato dai tifosi granata, ha conquistato tutti in poco tempo. I saluti e poi poche parole: “Abbiamo tutti un unico obiettivo: salvarci. Darò il massimo per tutti voi, per la società e per la squadra. Grazie a tutti”. Un boato fa tremare l’Arechi. “Ci possiamo salvare”, ha ribadito poi nella conferenza stampa di presentazione. Arrivato da svincolato dopo le due stagioni alla Fiorentina, ha firmato un contratto di un anno con il club campano che si rinnoverà in caso di permanenza in Serie A. Previste per il 7 settembre le visite mediche, Ribery punta alla sfida del 12 contro il Torino. “Scarface” è a Salerno, e ha “ancora tanto da dimostrare”.