Junior Messias sogna la Serie A, ma l'inizio è durissimo e lontano dai campi che contano. Per quattro anni, il brasiliano è impiegato come fattorino per un commerciante di frigoriferi. Quando ha tempo regala le sue magie sui campetti di Torino dove gioca nei tornei Uisp

