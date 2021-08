Juventus, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo arriva Moise Kean

La Juventus ha scelto Moise Kean come sostituto di Cristiano Ronaldo . Il classe 2000 torna in bianconero dopo le esperienze all'estero nelle ultime due stagioni tra Paris Saint-Germain ed Everton. Proprio con quest'ultimo sono stati risolti gli ultimi dettagli dell'operazione: Kean si trasferirà a Torino in prestito con obbligo condizionato al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus, che aveva ceduto il classe 2000 per 27 milioni nell'estate 2019, lo riacquisterà per una cifra intorno ai 20 milioni al termine di un prestito biennale.

Il ritorno di Kean a Torino

Dopo l'addio del campione portoghese, per l'attacco della squadra allenata da Massimiliano Allegri erano stati sondati diversi nomi, tra cui Mauro Icardi, ma il Psg non ha aperto alla cessione dell'attaccante argentino. Kean, inoltre, rispondeva alla volontà di prendere un profilo giovane e conosce bene l'ambiente. Tornerà infatti nella società che lo ha fatto esordire in Serie A. In Italia l'attaccante ha fatto 8 gol in 21 presenze, tutti con Allegri in panchina.