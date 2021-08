Juve, Cristiano Ronaldo non convocato. Allegri: "Vuole andare via"

L'allenatore alla vigilia della partita con i toscani, parlando del numero 7: "Mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere. Stamattina non si è allenato". Il portoghese sempre più vicino al Manchester City, ma i bianconeri pretendono almeno 25 milioni di euro

"Ieri parlando con Cristiano, mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus ed è per questo che domani non sarà convocato. Stamattina non si è allenato". Lo ha detto l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli, valido per la seconda giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo, 36 anni, lascerà dunque Torino. La destinazione dovrebbe essere il Manchester City.