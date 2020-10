Cagliari-Crotone 4-2: la cronaca della partita di Serie A

Cinque gol solo nel primo tempo: Messias segna la sua prima rete in A, Lykogiannis pareggia e Simeone porta in vantaggio i sardi. Molina accorcia e Sottil riporta in avanti i padroni di casa. Nel secondo tempo Joao Pedro segna il definitivo 4-2

La cronaca della partita

Tante emozioni e gol già nel primo tempo del lunch match: al vantaggio di Messias, per il Cagliari rispondono Lykogiannis (con un gran calcio di punizione) e Simeone, che ribaltano temporaneamente il risultato. Molina la riporta in pari con un fantastico tiro al volo, ma poco prima dell'intervallo Sottil fa 3-2. Nella ripresa Cigarini prende il secondo giallo dopo un intervento in scivolata su Joao Pedro e viene espulso, lasciando il Crotone in 10 per il resto della partita. All'84esimo viene prima annullato e poi convalidato dal Var un gol a Joao Pedro, che porta avanti di due il Cagliari. Non bastano i 4 minuti di recupero per accorciare le distanze, alla Sardegna Arena finisce 4-2.