Genoa-Inter 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Avvio a ritmi bassi. Il primo tiro arriva solo al 14esimo con Lautaro che non inquadra lo specchio e calcia alto. Al 33esimo ancora l’argentino protagonista con una girata al volo su cross dalla destra. Ma il tiro viene deviato in angolo da Goldaniga. Il primo tempo si chiude senza vere e proprie occasioni da gol. L’Inter domina a lungo, facendo girare il pallone e chiudendo il Genoa, ma i rossoblù sono ordinati in fase difensiva e non concedono nulla.

Secondo tempo: la sblocca Lukaku, raddoppia D’Ambrosio

Anche la ripresa si trascina su ritmi non altissimi e poche occasioni da rete. Al 58esimo doppio cambio nerazzurro: entrano Barella per Eriksen e Hakimi per Perisic. Al 64esimo l’Inter sblocca il risultato grazie a Lukaku, in gol al suo primo tiro in porta dopo una combinazione con Barella. L’attaccante belga segna ancora 5 minuti dopo ma in netto fuorigioco. Ma l’Inter insiste a al 79esimo raddoppia con D’Ambrosio: su corner, Ranocchia spizzica e il terzino si inserisce alle sue spalle, spingendola dentro di testa.