Samp-Udinese 3-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Gol e spettacolo al 'Ferraris'. Nella settima giornata di campionato, in contemporanea con Hellas Verona-Spezia, Sampdoria e Udinese hanno battagliato fino all'ultimo secondo per i 3 punti. Alla fine ne è risultata una bella partita tra colpi tecnici e molti contrasti. Se fino a oggi il problema più grande per le due formazioni era l'attacco, in questi 90 minuti è sembrato un lontano ricordo. Caputo e Quagliarella ancora non hanno raggiunto l'intensità ottimale tra di loro, ma riescono a dialogare sempre meglio con gli altri compagni. Udinese, invece, che ha saputo sfruttare al meglio la propria fisicità sui calci piazzati. Ora occhi puntati a dopo la sosta, con i liguri che voleranno in Sardegna a sfidare il Cagliari, mentre i friuliani ospiteranno il Bologna che ha battuto per 3 a 0 la Lazio di Sarri.