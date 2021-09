Lazio-Roma 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La cronaca di Lazio-Roma

All’Olimpico Sarri conferma i suoi 11, mentre Mou schiera El Shaarawy al posto dello squalificato Pellegrini. La Lazio parte subito forte. Dopo 10 minuti cross di Felipe Anderson dalla destra, Milinkovic-Savic stacca e segna di testa l’1.0. Al 19’ il raddoppio dei biancocelesti: a firmare il 2-0 è l’ex Pedro, con un destro rasoterra su assist di Immobile. La Roma reagisce e non mancano le palle gol da entrambe le parti. Al 26’ un colpo di testa di Zaniolo colpisce il palo. Al 41’ i giallorossi accorciano le distanze: sul corner di Veretout, Ibanez di testa supera Reina. Il primo tempo finisce 2-1 per la Lazio. Gol ed emozioni anche nella ripresa, con le due squadre che creano diverse occasioni. A trovare la porta è ancora quella di Sarri: al 63’ Immobile supera tutta la difesa giallorossa e poi appoggia per Felipe Anderson, che spinge la palla in rete. Ma la Roma non molla e accorcia ancora le distanze: al 69’ Veretout trasforma il rigore assegnato per un fallo su Zaniolo, con Reina che intuisce la direzione del tiro ma non riesce a intervenire. I giallorossi ci credono e vanno vicini al pareggio, ma anche la Lazio continua a spingere e sfiora il poker. Dopo 5 minuti di recupero, finisce 3-2.