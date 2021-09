Napoli-Cagliari 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

I partenopei si riprendono la testa della classifica e allungano la loro striscia di vittorie. Padroni di casa in vantaggio all’11esimo con Osimhen. Raddoppio nella ripresa con un rigore di Insigne

Il Napoli ha vinto 2-0 contro il Cagliari nel posticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA LAZIO VINCE IL DERBY DI ROMA - LE PARTITE DELLE 15 - JUVE -SAMP 3-2). Un successo che riporta la squadra di Spalletti in testa alla classifica con un ruolino di sei vittorie in sei partite. Padroni di casa in vantaggio all’11esimo con Osimhen su assist di Zielinski. Nella ripresa ancora l’attaccante nigeriano è protagonista nel conquistare un rigore, trasformato da Insigne al 57’.