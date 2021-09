Juve-Sampdoria 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

In avvio la sblocca Dybala, poi costretto al cambio al 22' per un infortunio. Raddoppia Bonucci su rigore, mentre Yoshida accorcia prima dell'intervallo. Tris di Locatelli nella ripresa. Candreva a segno nel finale

Finisce 3-2 il match tra Juventus e Sampdoria. In avvio, al 10', la sblocca col sinistro Dybala, costretto successivamente al cambio al 22' per un problema muscolare. Domani l'esito degli esami per valutare dal punto di vista medico l'entità dell'infortunio alla regione posteriore della coscia sinistra del giocatore. Poi raddoppia Bonucci su rigore e Yoshida accorcia prima dell'intervallo. Nella ripresa per i bianconeri arriva il tris di Locatelli. La Samp accorcia ancora nel finale con Candreva che trova la rete all'84' (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).