Genoa-Hellas Verona 3-3: video, gol, highlights del match di Serie A

Pareggio spettacolare al Ferraris, nella prima partita dei liguri sotto la nuova proprietà. Dopo 8 minuti sblocca il match per gli scaligeri l’ex Simeone, al 49’ il raddoppio di Barak su rigore. Al 77’, ancora dal dischetto, Criscito la riapre per i rossoblu. Poi la doppietta di Destro, che porta i padroni di casa in vantaggio. Al 91’ il pareggio definitivo di Kalinic

Il sabato della sesta giornata di campionato si chiude con il pareggio spettacolare per 3-3 al Ferraris tra Genoa e Hellas Verona. Per i liguri, rilevati ufficialmente da 777 Partners , è la prima partita sotto la nuova proprietà: prima vanno sotto di due gol, poi la ribaltano, infine si fanno riacciuffare nel recupero. Dopo 8 minuti sblocca il match l’ex Simeone, al 49’ il raddoppio di Barak su rigore. Al 77’, ancora su rigore, Criscito la riapre. Poi la doppietta di Destro, che porta il Genoa in vantaggio. Al 91’ il pareggio definitivo di Kalinic. Le altre partite di oggi: Spezia-Milan 1-2 e Inter-Atalanta 2-2 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Genoa-Hellas Verona

vedi anche

Spezia-Milan 1-2, Daniel Maldini segna al debutto da titolare. VIDEO

Ballardini conferma Destro in avanti, con alle spalle Kallon, Melegoni e Fares; Tudor punta su Simeone, davanti a Barak e Lasagna. Passano 8 minuti e proprio Simeone, di testa su cross di Faraoni, segna il gol dell’1-0 per gli ospiti. Il Genoa prova a reagire, ma il primo tempo si chiude senza altre reti. Nella ripresa il raddoppio del Verona: al 49’ Barak trasforma il rigore assegnato per un contatto in area tra Maksimovic e Simeone. A riaprire la partita è un altro rigore: al 77’, dopo il tocco col braccio di Dawidowicz, Criscito va sul dischetto e non sbaglia. Dopo tre minuti arriva il pareggio del Genoa: calcio di punizione di Rovella, Destro batte Montipò di testa. Ma non è finita. All’85’ i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio: sempre Destro, questa volta con un pallonetto. L’Hellas Verona non ci sta e nel recupero riagguanta il pari grazie alla rete di testa di Kalinic. Finisce 3-3.