Spezia-Milan 1-2, Daniel Maldini segna al debutto da titolare. VIDEO

Finisce 2-1 per il Milan la sfida al Picco tra i rossoneri e lo Spezia, valida per la sesta giornata di campionato. A sbloccare il risultato in avvio di ripresa è Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, nel giorno del suo debutto da titolare in Serie A. Poi il pareggio di Verde e il gol della vittoria di Brahim Diaz ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Le altre partite di oggi: alle 18 Inter-Atalanta e alle 20.45 Genoa-Verona (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).

La cronaca di Spezia-Milan

Ad aprire la sesta giornata di Serie A è Spezia-Milan. Pioli lancia dal primo minuto Daniel Maldini sulla trequarti, in attacco c’è Giroud; Thiago Motta sceglie Nzola davanti, con alle spalle Gyasi-Maggiore-Antiste. Nel primo tempo lo Spezia tiene testa ai rossoneri e ha delle buone occasioni, soprattutto con Nzola in avvio e con Gyasi poco prima dell'intervallo. Ma si va negli spogliatoi sullo 0-0. La gara si sblocca nei primi minuti del secondo tempo: al 48’ cross dalla destra di Kalulu (classe 2000), Daniel Maldini (classe 2001) stacca davanti alla porta e di testa batte Zoet. È 1-0 per il Milan: un momento storico per i rossoneri, con la prima rete in A della terza generazione di Maldini, ma anche per il calcio italiano visto che Daniel è il primo giocatore a segnare in A dopo il padre e il nonno. Esulta anche papà Paolo, ex capitano e bandiera dei rossoneri e oggi direttore tecnico del club, presente in tribuna. La partita non è chiusa: lo Spezia prova a reagire, mentre i rossoneri vanno vicinissimi al raddoppio in più occasioni. Al 59’ Maggiore si divora il gol del pareggio. Pareggio che arriva all’80’: tiro di Verde, deviazione di Tonali e palla in rete. Il Milan torna avanti all’86’: Saelemaekers sfonda sulla sinistra e mette il pallone in mezzo per Brahim Diaz, entrato in campo da 4 minuti, che lo butta dentro da due passi e regala tre punti preziosissimi ai rossoneri.