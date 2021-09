Inter-Atalanta 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La cronaca di Inter-Atalanta

A San Siro Inzaghi conferma Darmian e Perisic sulle fasce, Gasperini sceglie Pessina-Malinovskyi a supporto di Zapata. Dopo 5 minuti i nerazzurri vanno in vantaggio: cross di Barella da destra, Lautaro Martinez segna al volo di destro. Al 30’ il pareggio dell’Atalanta, con Malinovskyi che batte Handanovic con un sinistro da fuori area. Otto minuti dopo, il sorpasso dei bergamaschi: Malinovskyi mette ancora in difficoltà il portiere dell’Inter con un tiro da fuori, sulla respinta Toloi infila la palla in rete. Il primo tempo finisce 2-1 per l’Atalanta. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti, con Malinovskyi che centra anche un palo. Ma a trovare la porta - e il pareggio - è l’Inter: al 71’ Musso respinge il tiro di Dimarco, ma non può fare nulla sul tap-in di Dzeko. È 2-2. All’85’ i nerazzurri hanno l’occasione per riportarsi avanti: Maresca assegna il rigore per mano di Demiral in area, Dimarco dal dischetto colpisce la traversa. Due minuti dopo Piccoli segna il gol del 3-2, ma il Var annulla la rete dell'attaccante della Dea perché il pallone era uscito in precedenza dal campo. Finisce 2-2.