Qualificazione ai Mondiali 2022, Italia-Bulgaria 1-0. DIRETTA

Prima uscita ufficiale degli uomini di Mancini da campioni d’Europa: 52 giorni dopo il successo di Wembley, in corso la sfida contro la Bulgaria al Franchi di Firenze. Si tratta della prima delle tre gare valide per le qualificazioni mondiali (domenica contro la Svizzera, poi mercoledì con la Lituania), con l’Italia a punteggio pieno nel gruppo C. Confermati 9 degli 11 titolari della finale europea: Acerbi in difesa al posto di Chiellini, Florenzi sulla destra per Di Lorenzo. Tridente Chiesa, Immobile, Insigne