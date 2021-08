5/21 ©Ansa

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 23 Traorè, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo. Dopo l’addio di Locatelli, rimane da capire chi prenderà il suo posto in mezzo al campo. Bisognerà aspettare ancora per vedere Defrel (negativo al Covid da poco), Henrique (sbarcato da poche ore) e Obiang (problema polmonare). In difesa Dionisi schiera Toljan e Rogerio, Frattesi in pole per affiancare Maxime Lopez. Tra i convocati non c’è Berardi, al suo posto dovrebbe giocare Traoré. In attacco c'è Ciccio Caputo (foto)