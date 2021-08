Conference League, Trabzonspor-Roma 1-2: la cronaca della partita

Nell'andata dei playoff della nuova competizione Uefa, i giallorossi vincono in trasferta contro i turchi grazie ai gol di Pellegrini (55') e Shomurodov (81'). Rete annullata per Mkhytarian. Giovedì prossimo il ritorno all'Olimpico

Vittoria della Roma in campo a Trebisonda, Turchia, contro il Trabzonspor nell’andata del playoff della nuova competizione Uefa, la Conference League. Nella prima gara ufficiale di Mourinho come allenatore, gol al 55’ di Pellegrini, poi il pareggio della squadra turca al 64’ con Cornelius e infine il vantaggio dei giallorossi all’81’ con la rete di Shomurodov. Il ritorno giovedì prossimo all’Olimpico.

La cronaca della partita

Dopo i primi minuti con la squadra turca al comando, i giallorossi cominciano a prendere campo andando anche in gol con Mkhitaryan. La rete viene però annullata dall'arbitro Jug per un tocco di braccio dell'armeno. Poi succede tutto nella ripresa, dopo i primi 45 minuti equilibrati: a regalare il successo ai giallorossi, alla prima uscita ufficiale targata José Mourinho, sono i gol del capitano romanista Pellegrini e del nuovo acquisto, l'uzbeko Eldor Shomurodov, decisivo nel finale. Inutile la rete del momentaneo 1-1 firmata da Cornelius che aveva da poco sostituito uno degli ex giallorossi del match, Gervinho. "La Roma oggi è stata squadra anche nelle difficoltà e nella stanchezza dopo il loro gol. Se non avessimo vinto, il mio feeling con la squadra sarebbe stato comunque positivo", ha detto Josè Mourinho a Sky Sport dopo la vittoria.