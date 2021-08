Tokyo 2020, Italvolley ko. Mazzanti: avevo detto di staccare da social

A cinque anni dalla disfatta a Rio 2016, anche le Olimpiadi di Tokyo non si sono chiuse bene per la Nazionale di pallavolo femminile. L’Italia è stata eliminata nei quarti di finale, sconfitta dalla Serbia per tre set a zero con i parziali di 25-21, 25-14 e 25-21. Non ha nascosto la sua delusione Davide Mazzanti, ct dell’Italvolley, che dopo la sconfitta ha dichiarato: "Alle ragazze avevo detto di staccarsi da tutto quello che le circonda, perché di emozioni già ne abbiamo tante. La melma quando arriva è melma, al di là di chi te la tira. Questa Olimpiade è stata una palestra tosta per tutti sotto questo punto di vista: per me che ho fatto cinque post in sei anni è più facile staccarmi dai social, forse per loro è un po’ più difficile" (LE MEDAGLIE DEGLI AZZURRI- IL MEDAGLIERE DI TOKYO 2020 - LE GARE DEL 4 AGOSTO).