Tokyo, 400 ostacoli: record per le donne. Nuoto 10 km fondo: Bruni 14^

Si continua a "volare" sulla pista dello stadio olimpico di Tokyo 2020. Nella finale dei 400 ostacoli femminile, l'americana Sydney McLaughlin ha vinto l'oro, centrando il nuovo record del mondo in 51’’4. Se si guarda agli ultimi risultati degli Azzurri, invece, delusione per Rachele Bruni, 14^ nella 10 km di fondo femminile del nuoto, vinta dalla brasiliana Ana Marcela Cunha. Rizza qualificato per la semifinale del K1 200. Luca Beccaro e Samuele Burgo raggiungono la semifinale del K2 1000 metri dopo aver concluso i quarti di finale con la 3ª (3:12.667) posizione. Doppia sfida alla Serbia per Settebello e Italvolley femminile, mentre alle 11 c'è la finale per l'oro dell'inseguimento a squadre (IL MEDAGLIERE - TUTTE LE MEDAGLIE DEGLI ITALIANI).

Bruni: "Provo rabbia, mi dispiace" approfondimento Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 4 agosto "Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l'ho fatta. Non era atteso questo risultato, provo rabbia, mi dispiace veramente tanto", ha detto Bruni alla fine della 10 km di fondo, non riuscendo a trattenere le lacrime di rabbia. "Ero tranquilla - ha aggiunto l'Azzurra - ma ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate tante, troppe".

Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti approfondimento Federica Pellegrini: "Futuro in politica? Non sono molto diplomatica" Intanto, Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti, che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice Azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in Giunta Coni fino a quella data. Nello sport italiano l'unico precedente è quello di Manuela Di Centa. "Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti ma sempre con quella da da atleta. Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po' meno faticosa", ha detto la nuotatrice commentando la sua elezione . "Quello che voglio fare nel Cio è rendere sempre più facile la vita di un atleta che si approccia alle Olimpiadi", ha aggiunto.