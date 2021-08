Tokyo 2020: tutti gli italiani in gara oggi 4 agosto

Nella dodicesima giornata delle Olimpiadi sono numerose le discipline in cui sono impegnati i nostri atleti. Sicura la medaglia (oro o argento) per gli azzurri di ciclismo su pista nell'inseguimento a squadre. Doppia sfida contro la Serbia negli sport di squadra, nel volley femminile e nella pallanuoto maschile, match entrambi validi per i quarti di finale. Nel beach volley la coppia Nicolai-Lupo affronta i qatarioti Cherif-Ahmed, sempre nei quarti