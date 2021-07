Inizia ufficialmente la 32esima edizione dei giochi olimpici: per la prima volta nella storia non è presente il pubblico a causa del Covid-19. Delegazioni ridotte ai minimi termini e appena 950 invitati ufficiali all’interno dello Stadio Olimpico che può accoglierne potenzialmente 68mila. Non mancano però musiche e coreografie e la tradizionale accensione del Braciere