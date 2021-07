Tokyo, Pellegrini settima in finale. Altri due bronzi per l'Italia

Arrivano altre medaglie per gli Azzurri: bronzo per Federico Burdisso nel nuoto (200 farfalla) e per il Quattro senza nel canottaggio (Lodo, Vicino, Castaldo e Di Costanzo, sostituto di Rossetti out per Covid). Irma Testa è in semifinale nel pugilato ed è già a medaglia nei pesi piuma. Federica Pellegrini, invece, è arrivata settima nella finale nei 200 stile. In tarda mattinata impegni per Italbasket e Italvolley Condividi:

Altre medaglie per l'Italia in questa nuova giornata delle Olimpiadi di Tokyo: bronzo per Federico Burdisso nel nuoto (200 farfalla) e per il Quattro senza nel canottaggio (Lodo, Vicino, Castaldo e Di Costanzo, sostituto di Rossetti out per Covid). Irma Testa è in semifinale nel pugilato ed è già a medaglia nei pesi piuma. Federica Pellegrini, invece, è arrivata settima nella finale nei 200 stile, mentre Quadarella si è posizionata quinta nei 1.500 sl. A caccia di medaglie anche la squadra della sciabola, che è in semifinale. In tarda mattinata impegni per Italbasket e Italvolley.

Bronzo nel 4 senza di canottaggio approfondimento Tokyo 2020, tutti gli italiani in gara mercoledì 28 luglio L'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di Australia e Romania. Poco prima di scendere in acqua, l'Italia ha dovuto sostituire Bruno Rosetti, risultato positivo al Covid, con Di Costanzo. Nelle altre gare di canottaggio disputate nel bacino di Sea Forest Waterway, quinto posto per il 4 di Coppia maschile, quarto per il 4 di coppia donne. Burdisso bronzo nei 200 farfalla Federico Burdisso è medaglia di bronzo nella finale dei 200 farfalla. "Negli ultimi tempi ho avvertito molto stress: questa gara non volevo neanche farla. Ma ora sono molto contento", ha detto. "Devo ancora realizzare bene, è stata un'Olimpiade po' strana, faccio un po' fatica ad accorgermi di quello che mi accade attorno. Il secondo posto era alla mia portata, comunque mi accontento del terzo". Alessandro Miressi è volato in finale dei 100 stile libero classificandosi terzo nella semifinale che ha sancito invece l'eliminazione di Thomas Ceccon.

Pugilato, Irma Testa in semifinale, è già sul podio Ed è già storica medaglia per il pugilato femminile italiano. Irma Testa è in semifinale, e quindi come minimo bronzo, a Tokyo 2020 nella categoria dei pesi piuma. "Ho garantito la medaglia ed è una gran bella soddisfazione: ho combattuto molto bene nei primi due round, un po' meno nel terzo, forse per via di un po' di stanchezza. L'obiettivo resta fare bene e divertirmi, ma ora me la gioco. La filippina Petecio sarà una rivale tosta in semifinale, ma chi non lo sarebbe a questi livelli? Intanto questo risultato è dedicato al mio maestro e a tutto il movimento del pugilato italiano femminile", ha detto la campionessa.